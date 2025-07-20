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Ближний Восток

Россия и Иран начинают учения на Каспии

Иран
Россия
время публикации: 20 июля 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 12:03
Россия и Иран начинают учения на Каспии
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Как сообщает агентство Tasnim, 21 июля в акватории Каспийского моря начнутся совместные военно-морские учения Ирана и России CASAREX 2025. Они продлятся три дня, в них примут участие и силы Корпуса стражей Исламской революции.

На учениях, тема которых "Вместе к безопасному Каспийскому морю" будут присутствовать и наблюдатели из прикаспийских стран. Одна из их задач – повысить уровень взаимодействия военно-морских сил двух стран.

Ближний Восток
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