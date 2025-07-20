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Ближний Восток

Напряженное спокойствие в ас-Суэйде, Рубио потребовал от властей Сирии не допускать резни

США
Сирия
время публикации: 20 июля 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 11:59
Напряженное спокойствие в ас-Суэйде, Рубио потребовал от властей Сирии не допускать резни
AP Photo/Ghaith Alsayed

Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что в ночь на 20 июля прекратились бои между бедуинскими и друзскими ополченцами в городе ас-Суйэда на юго-западе страны. Бедуинские боевики выведены из города.

Сообщение МВД о том, что в занятом правительственными войсками городе в целом сохраняется спокойствие, подтверждают и источники в ас-Суэйде. Однако ситуация остается крайне напряженной и взрывоопасной. Напомним, что в ходе столкновений погибли по меньшей мере 934 человека.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в последние дни США проводят консультации с Израилем, Иорданией и Сирией, обсуждая "ужасающие и опасные" события на юге Сирии.

"Если власти в Дамаске хотят сохранить шанс на строительство единой, мирной, свободной от ИГ и Ирана Сирии, включающей все сектора и конфессии, необходимо положить конец этому бедствию. Силы безопасности должны предотвратить проникновение джихадистов в этот район и не допустить резни", – сообщил он.

Ближний Восток
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