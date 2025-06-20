В Тегеране атакованы штабы службы внутренней безопасности Ирана

ВВС Израиля продолжают атаковать военные цели на территории Ирана. В Тегеране были атакованы штаб службы внутренней безопасности иранского режима и штаб спецподразделений службы внутренней безопасности.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что аппарат внутренней безопасности является частью военных структур иранского режима.