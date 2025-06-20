В Тегеране атакованы штабы службы внутренней безопасности Ирана
время публикации: 20 июня 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 13:44
ВВС Израиля продолжают атаковать военные цели на территории Ирана. В Тегеране были атакованы штаб службы внутренней безопасности иранского режима и штаб спецподразделений службы внутренней безопасности.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что аппарат внутренней безопасности является частью военных структур иранского режима.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2025