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Ближний Восток

В Тегеране атакованы штабы службы внутренней безопасности Ирана

Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 13:44
В Тегеране атакованы штабы службы внутренней безопасности Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС Израиля продолжают атаковать военные цели на территории Ирана. В Тегеране были атакованы штаб службы внутренней безопасности иранского режима и штаб спецподразделений службы внутренней безопасности.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что аппарат внутренней безопасности является частью военных структур иранского режима.

Ближний Восток
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