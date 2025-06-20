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Израиль

Отчет о ночных операциях в Иране: сорван гораздо более серьезный ракетный удар

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 11:34
Отчет о ночных операциях в Иране: сорван гораздо более серьезный ракетный удар
Пресс-служба ЦАХАЛа
Отчет о ночных операциях в Иране: сорван гораздо более серьезный ракетный удар
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил с отчетом о ходе военной операции "Народ как лев" в Иране, сообщив, что в ночь на пятницу 20 июня примерно 50 боевых самолетов ВВС ЦАХАЛа безостановочно действовали в небе Ирана и наносили удары по военной инфраструктуре иранского режима.

По словам Эфи Дефрина, в районе Тегерана были атакованы различные объекты иранской ядерной программы, включая военные объекты, где создавались компоненты ракет, а также предприятия, производившие сырье для ракетного топлива. Эти объекты составляли ядро военно-промышленного комплекса иранского министерства обороны.

Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по штабу иранской ядерной программы в Тегеране, в котором находился центр исследования и разработок современных вооружений, а также другие объекты.

В западной части Ирана израильские войска продолжили уничтожение складов ракет и их компонентов, а также ракетных установок.

Эфи Дефрин подчеркнул, что в пятницу утром иранцы планировали осуществить гораздо более массированный ракетный обстрел израильской территории, чем утренний обстрел Беэр-Шевы. ВВС Израиля обнаружили подготовку к запуску ракет с трех заряженных ракетных установок и уничтожили их до запуска.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа отметил, что продолжение уничтожения ракет "земля-земля" на территории Ирана снижает риск обстрелов израильского тыла и существенно уменьшает военные возможности иранского режима.

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