ХАМАС: Израиль отверг наше предложение по сделке

Член политбюро ХАМАСа Усама Хамдан на пресс-конференции в Бейруте заявил, что Израиль фактически отверг предложения "Исламского движения сопротивления" и продолжает затягивать переговоры с целью затруднить или сорвать их.

"Во вторник вечером посредники передали нам ответ Израиля на на наше предложение, представленное 14 марта. Он оказался отрицательным и совершенно не соответствует требованиям палестинского народа. Израиль фактически отказался от своего предыдущего решения, которое было ранее передано ХАМАСу через посредников. Он продолжает затягивать переговоры с целью затруднить или вовсе сорвать их", – цитирует Хамдана хамасовский "Палестинский информационный центр".

Отметим, что вчера израильская делегация вернулась с переговоров в Катаре. Глава "Мосада" Давид Барнеа, возглавлявший делегацию, сразу после возвращения в Израиль отчитался о ходе переговорного процесса перед кабинетом по ведению боевых действий.