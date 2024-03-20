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Ближний Восток

ХАМАС: Израиль отверг наше предложение по сделке

время публикации: 20 марта 2024 г., 21:21 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 21:21
Член политбюро ХАМАСа Усама Хамдан
AP Photo/Hassan Ammar

Член политбюро ХАМАСа Усама Хамдан на пресс-конференции в Бейруте заявил, что Израиль фактически отверг предложения "Исламского движения сопротивления" и продолжает затягивать переговоры с целью затруднить или сорвать их.

"Во вторник вечером посредники передали нам ответ Израиля на на наше предложение, представленное 14 марта. Он оказался отрицательным и совершенно не соответствует требованиям палестинского народа. Израиль фактически отказался от своего предыдущего решения, которое было ранее передано ХАМАСу через посредников. Он продолжает затягивать переговоры с целью затруднить или вовсе сорвать их", – цитирует Хамдана хамасовский "Палестинский информационный центр".

Отметим, что вчера израильская делегация вернулась с переговоров в Катаре. Глава "Мосада" Давид Барнеа, возглавлявший делегацию, сразу после возвращения в Израиль отчитался о ходе переговорного процесса перед кабинетом по ведению боевых действий.

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