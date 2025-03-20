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Ближний Восток

В Иране освобожден гражданин Франции Оливье Грондо

Иран
Франция
время публикации: 20 марта 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 11:30
В Иране освобожден гражданин Франции Оливье Грондо
Wikipedia.org. Фото: Ehsan Iran

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти Ирана освободили французского гражданина Оливье Грондо, который был арестован осенью 2022 года. "Он вернулся на родину и воссоединился с семьей", – добавил глава государства.

Он выразил благодарность министерству иностранных дел и посольству Франции в Тегеране. "Наше решимость не ослабла, мы продолжим бороться за освобождение из иранских тюрем Сесиль Колер и Жака Пари. Сегодня мои помыслы с ними и их близкими", – написал президент в социальной сети X.

Макрон не стал уточнять, была ли достигнута какая-то договоренность с режимом аятолл. Следует отметить, что освобождение совпадает с Новрузом – персидским новым годом. В прошлом власти Ирана объявляли амнистию в честь праздника.

Напомним: осенью 2022 года в Иране начались массовые протесты, вызванные смертью в заключении 22-летней курдянки Махсы Амини, которая была задержана иранской "полицией нравов". Власти Ирана заявляли, что манифестации были инспирированы из-за рубежа.

Ближний Восток
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