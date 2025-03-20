В Турции после ареста мэра Стамбула проходят массовые оппозиционные демонстрации

В Стамбуле, Анкаре и других городах Турции прошли массовые демонстрации против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу – лидера оппозиции и главного политического конкурента президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Демонстрации начались в стамбульском университете, администрация которого лишила Имамоглу академической степени, без которой он не имеет права баллотироваться в президенты. Однако быстро они охватили центр города. У правительственных зданий появились полицейские кордоны.

Тысячи человек собрались у здания мэрии, скандируя "Эрдоган – диктатор" и "Имамоглу – ты не один". "Это попытка переворота. Это не у Имамоглу отбирают право стать президентом, это у нас отбирают свободу его выбрать", – заявил лидер оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озель.

Губернатор провинции Стамбул ввел четырехдневный запрет на проведение демонстраций, в городе также наблюдаются проблемы с интернетом и мобильной связью. В Стамбульском университете полиция вступила в столкновения со студентами, применены средства для разгона демонстраций.