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Ближний Восток

Саудовский наследник отменил визит в Японию из-за состояния здоровья короля Салмана

время публикации: 20 мая 2024 г., 13:43 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 13:43
Саудовский наследник отменил визит в Японию из-за состояния здоровья короля Салмана
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман отменил визит в Японию в связи с состоянием здоровья его отца – короля Салмана бин Абдул-Азиза. "Новая дата визита будет согласована двумя странами", – сообщила пресс-служба правительства Японии.

Ранее государственное агентство новостей Саудовской Аравии SPA сообщило, что в ходе медицинского обследования, проведенного в дворцовой клинике "Ас-Салам", у короля диагностировано воспаление легких. Ему прописан курс антибиотиков.

Салман, которому сейчас 88 лет, занял престол Саудовской Аравии в 2015 году. В связи с состоянием его здоровья большую часть обязанностей главы государства выполняет сын наследный принц. Однако его титул не означает автоматического вступления на престол в случае смерти монарха.

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