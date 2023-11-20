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    Ближний Восток

    Боррель о войне Израиля с террором: "Один ужас не может оправдать другой ужас"

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    Боррель о войне Израиля с террором:
    AP Photo/Virginia Mayo

    Вице-президент Европейской Комиссии, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, после встречи с премьер-министром Катара шейхом Мухаммадом бин Абдель-Рахманом Аль-Тани, написал в соцсети X: "Один ужас не может оправдать другой ужас. Наоборот, он создает спираль насилия, которая будет раскручиваться снова и снова, пока мы не достигнем устойчивого решения".

    "За последние четыре дня я встретился с коллегами из Израиля и Палестины, побывал в Тель-Авиве, Иерусалиме, Рамалле, посетил кибуцы на границе с Газой, подвергшихся нападению со стороны ХАМАСа. Я встретился с семьями заложников. Я был в Бахрейне, а теперь здесь, в Катаре, после этого поеду в Иорданию. Я высоко ценю конструктивную роль, которую Катар играет в качестве региональной державы. Катар стал ключевым посредником не только на Востоке, но и во многих других кризисах. Катар играет главную посредническую роль в усилиях по освобождению заложников, захваченных ХАМАСом во время террористической атаки на Израиль 7 октября. Я еще раз призываю к безоговорочному освобождению заложников и предоставлению доступа к ним Красному Кресту и Красному Полумесяцу", – заявил Боррель.

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    "То, что совершил ХАМАС, было крупнейшей резней со времен Второй мировой войны. Но в то же время мы являемся свидетелями ужасной гуманитарной ситуации, в которой мирные жители Газы страдают от сильных бомбардировок. Сегодня ООН сообщила о бомбардировке школы UNWRA на севере сектора Газы, в результате которой пострадали десятки человек. ООН считает происходящее в Газе одним из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени", – отметил европейский политик.

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    "Между ужасами нет иерархии. Один ужас не оправдывает другой ужас. И боль, которую вы причиняете чужим детям, не оправдывает и не компенсирует ту боль, которую перенесли ваши дети. Напротив, это создаст спиральную энергию, которая возникнет снова, если мы не добьемся мира. Именно поэтому Европейский Союз предложил немедленную гуманитарную паузу. Резолюция представлена Мальтой и за нее проголосовали члены ЕС – представители Совета Безопасности ООН. Хочу напомнить, что решения Совета Безопасности ООН – это не просто слова. Они обязательны. Но это решение пока не выполнено. В наших беседах с израильскими друзьями я настаиваю на уважении международных гуманитарных прав и максимальной сдержанности в отношении гражданских лиц при ответных мерах", – цитирует слова Борреля пресс-служба Европейской Комиссии.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Ноября 2023
    Вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель посетил кибуц Беэри
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Ноября 2023
    Комиссар ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибудет в Израиль
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Октября 2023
    Байден: переговоры о прекращении огня в Газе возможны только после того, как ХАМАС освободит всех заложников
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