Совбез ООН рассмотрит резолюцию по Газе, не упоминающую израильских заложников

Совет безопасности ООН рассмотрит 20 ноября проект резолюции, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газы на постоянной основе. Документ не содержит призыва к освобождению израильских заложников, больше года удерживаемых террористами.

Документ подготовлен совместно десятью членами Совбеза, не имеющими постоянного статуса. Официально на рассмотрение Совета его представила Гайана. Работа над текстом продолжалась несколько дней, чтобы избежать формулировок, которые заставили бы США применить вето.

Какую позицию займут США, неясно. Ранее они содействовали принятию резолюции, которая требовала как прекращения огня, так и освобождения заложников. В Израиле надеются на то, что американцы потребуют внести упоминание о заложниках или задействуют право вето.