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Ближний Восток

Представитель "Хизбаллы" Махмуд Камати: "Соглашение должно положить конец войне"

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 20 ноября 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 11:55
Представитель "Хизбаллы" Махмуд Камати: "Соглашение должно положить конец войне"
AP Photo/Hassan Ammar

Заместитель главы политического совета ливанской террористической группировки "Хизбалла" Махмуд Камати заявил, что любое соглашение о прекращении огня должно как можно скорее положить конец войне. Оценивая шансы на заключение соглашения, Камати сказал, что не испытывает ни особого оптимизма, ни особого пессимизма.

Специальный представитель администрации США Амос Хохштейн провел с председателем ливанского парламента Наби Берри в Бейруте переговоры о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой". Это последняя попытка администрации Джо Байдена добиться успеха на внешнеполитической арене.

Ранее наиболее проблематичным считался вопрос о праве Израиля наносить удары по ливанской территории. Однако газета "Аль-Ахбар", рупор "Хизбаллы", утверждает, что новая редакция предоставляет обоим государствам право на самооборону, а США вступит гарантом, что Израиль не нанесет превентивный удар.

Согласно публикации, единственный принципиальный момент, остающийся несогласованным в черновике договора о прекращении военных действий в Южном Ливане, касается границ. При этом неясно, идет ли речь о 13 пунктах, оставшихся спорными после вынесения Советом безопасности ООН резолюции №1701.

Ближний Восток
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