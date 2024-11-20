Иранку, устроившую "голую демонстрацию" против хиджаба, отпустили, объявив душевнобольной

В Иране освобождена без предъявления обвинений студентка, которая была задержана месяц назад после того, как разделась до нижнего белья в знак протеста против обязательного ношения хиджаба.

В начале ноября в социальных сетях широко разошлась видеозапись, сделанная в тегеранском университете. На ней видно, как девушку без верхней одежды арестовывают представители властей. Впоследствии стало известно и имя девушки – Аху Дарьяи.

Представитель судебной системы Ирана Ашгар Джахангир заявил, что Дарьяи была направлена в психиатрическую больницу, и экспертиза установила, что она больна. На этом основании и было принято решение вернуть ее семье, отказавшись от преследования.

Это далеко не первый раз, когда женщин, борющихся против обязательного ношения хиджаба, признают душевнобольными. Правозащитники заявляют, что тем самым власти пытаются скомпрометировать борьбу женщин за гражданские права.