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Ближний Восток

"Аль-Хадат": израильский удар по Ираку практически неизбежен

Иран
Война "Железные мечи"
время публикации: 20 ноября 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 14:26
"Аль-Хадат": израильский удар по Ираку практически неизбежен
AP Photo/Hadi Mizban

Как передает телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на информированные источники, представители США сообщили иракским властям, что исчерпали пути давления на Израиль, призывая его не отвечать на удары, наносимые шиитскими боевиками с территории Ирака.

Как утверждается, поставили своих собеседников в известность: если официальный Багдад не примет немедленных мер по прекращению обстрелов Израиля со своей территории, израильский ответ неизбежен.

Иракские источники в сфере безопасности рассказали каналу о "принятии всех мер, необходимых, чтобы справиться с израильской атакой".

Власти Ирака сообщили, что в категорической форме отвергли жалобу, поданную Израилем в ООН. В ней содержится просьба оказать давление на официальный Багдад с тем, чтобы тот положил конец ударам, наносимых по Израилю с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ближний Восток
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