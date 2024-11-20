"Аль-Хадат": израильский удар по Ираку практически неизбежен

Как передает телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на информированные источники, представители США сообщили иракским властям, что исчерпали пути давления на Израиль, призывая его не отвечать на удары, наносимые шиитскими боевиками с территории Ирака.

Как утверждается, поставили своих собеседников в известность: если официальный Багдад не примет немедленных мер по прекращению обстрелов Израиля со своей территории, израильский ответ неизбежен.

Иракские источники в сфере безопасности рассказали каналу о "принятии всех мер, необходимых, чтобы справиться с израильской атакой".

Власти Ирака сообщили, что в категорической форме отвергли жалобу, поданную Израилем в ООН. В ней содержится просьба оказать давление на официальный Багдад с тем, чтобы тот положил конец ударам, наносимых по Израилю с помощью беспилотных летательных аппаратов.