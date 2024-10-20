Глава МИД Ирана: "Цели в Израиле, по которым мы ударим, уже определены"

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи, который находится с визитом в Турции, заявил, что иранская сторона уже определила цели в Израиле, которые будут атакованы в случае израильского удара по Ирану.

"Атака по иранской территории не останется без ответа, и он будет пропорциональным. Мы уже решили, по каким объектам будет нанесен удар", – заявил министр в интервью турецкому телеканалу NTV. Он сообщил, что любая атака против Ирана будет пересечением красной черты, но отдельно отметил удар по иранским ядерным объектам.

Напомним, что Израиль еще не ответил на удар баллистическими ракетами, предпринятый Ираном 1 октября. Согласно публикациям, под давлением США израильское руководство приняло решение не атаковать ядерные и нефтяные объекты Ирана, ограничившись военными целями.

В последние недели Арагчи совершил несколько турне по государствам Ближнего Востока. В Турцию он прибыл после визита в Иорданию и Египет. Оба этих государства главы МИД Ирана не посещали более 10 лет. Агентство IRNA

отметило, что Иран ведет дипломатию от Нила до Евфрата.