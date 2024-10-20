Спецпредставитель ООН осудил удар ЦАХАЛа по Бейт-Лахии: "Ситуация становится все более кошмарной"

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд подверг резкой критике израильский удар по району Бейт-Лахия. По данным ХАМАСа, в ходе этого удара погибли более 80 человек, десятки получили ранения. Израиль эти сведения оспаривает.

"Ситуация в Газе становится все более кошмарной. Ужасающие сцены на севере сектора, непрекращающиеся израильские удары, усугубляющийся гуманитарный кризис. В Газе нет безопасных мест", – сказал международный чиновник.

Веннесланд призвал стороны прекратить военные действия, освободить заложников, обеспечить возвращение жителей сектора, изгнанных из своих домов во время войны, предоставив защиту мирному населению и гарантировав поставки гуманитарной помощи.