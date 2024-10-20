Источники: убит один из ветеранов "Хизбаллы", обучавших хуситов
время публикации: 20 октября 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 09:09
Ливанские и йеменские источники, ассоциированные с "Хизбаллой", сообщают, что убит Басаль Мустафа Шукр – один из ключевых командиров "Радуана".
Басаль Шукр – один из ветеранов "Хизбаллы". Он был причастен к похищению израильских военнослужащих в июле 2006 года.
В 2015-2022 годах Басаль Шукр находился в Йемене, помогая в военной подготовке хуситов. Он участвовал в боях в Хадже, Ходейде, Эль-Джауфе и Марибе.
При каких обстоятельствах и где был убит Басаль Шукр, пока непонятно.