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Ближний Восток

Источники: убит один из ветеранов "Хизбаллы", обучавших хуситов

время публикации: 20 октября 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 09:09
Басаль Мустафа Шукр
x.com/Alsakaniali

Ливанские и йеменские источники, ассоциированные с "Хизбаллой", сообщают, что убит Басаль Мустафа Шукр – один из ключевых командиров "Радуана".

Басаль Шукр – один из ветеранов "Хизбаллы". Он был причастен к похищению израильских военнослужащих в июле 2006 года.

В 2015-2022 годах Басаль Шукр находился в Йемене, помогая в военной подготовке хуситов. Он участвовал в боях в Хадже, Ходейде, Эль-Джауфе и Марибе.

При каких обстоятельствах и где был убит Басаль Шукр, пока непонятно.

Ближний Восток
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