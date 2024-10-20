Иран заявляет о непричастности к попытке покушения на Нетаниягу

Представительство Исламской республики Иран при ООН отмежевалось от попытки покушения на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. "Мы к этому не причастны. Ответственность за атаку несет "Хизбалла"", – сообщила дипломатическая миссия.

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил: "Главный и самый верный наймит, щупальце спрута террора, которое Иран создал, финансировал, вооружил, обучил и теперь контролирует во всех его действиях, внезапно изображается как независимая сила. Ваша ложь и притворство вам не помогут – ответственность на вас".

Ранее в канцелярии Нетаниягу подтвердили, что беспилотник был запущен в сторону резиденции премьер-министра. Биньямин Нетаниягу и его супруги в этот момент в здании не было. Пострадавших в результате инцидента не было. По неизвестной причине в районе Кейсарии не сработала воздушная тревога.