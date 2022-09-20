Столкновения активистов ХАМАСа и полиции ПА в Шхеме: один убитый, есть раненые

В ночь на вторник, 20 сентября, в Шхеме произошли столкновения между сотрудниками сил безопасности Палестинской автономии и активистами террористической организации ХАМАС. В ходе столкновений был убит 53-летний Фирас Файэз Яиш. Еще три человека получили ранения, в их числе Анас Абд аль-Фаттах, студент Университета Ан-Наджа.

После того, как стало известно, что медики констатировали смерть Яиша, ХАМАС и другие вооруженные группировки объявили о "всеобщей забастовке" на Западном берегу. Был обстрелян штаб полиции ПА в Дженине.

Причиной столкновений были протесты против ареста спецслужбами ПА одного из лидеров ХАМАСа на Западном берегу Мусаба Аштайэ и командира боевиков ХАМАСа в регионе Мухаммада Табилы, которых разыскивали израильские спецслужбы. Исламисты требуют их немедленного освобождения, заявляя, что администрация ПА действует в интересах "оккупантов".

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Палестинские СМИ пишут, что Аштайэ открыл огонь по полицейским, которые пришли, чтобы его арестовать, но сдался после того, как понял, что это сотрудники палестинских, а не израильских спецслужб.