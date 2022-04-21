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NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 апреля 2022 г., 11:51

В Стамбуле арестован таксист, избивший пассажирку-иностранку

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В Стамбуле арестован таксист, избивший пассажирку-иностранку

Полиция Стамбула задержала водителя такси, избившего пассажирку и вытащившего ее из машины после спора о цене на проезд. Как сообщается, это не первый случай подобного поведения таксиста.

Инцидент произошел 20 апреля. Пострадавшая – гражданка Франции марокканского происхождения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель останавливает машину и грубо выпихивает пассажирку с заднего сидения. При этом она бьется головой о дверь. Женщина пытается задержать такси, но шофер быстро уезжает.

Жертва избиения подала жалобу в полицию. Она сообщила, что водитель начал возить ее кругами, да еще потребовал заплатить за провоз по мосту. Она включила навигатор на телефоне, который подтвердил подозрения, что водитель пытается ее обмануть. Завязался спор, конец которого зафиксировали камеры.


Полицейские выяснили, что у водителя даже нет лицензии таксиста. В связи с этим был изъят автомобиль.

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