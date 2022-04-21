Глава МИД Турции прибудет в Израиль 25 мая

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью телекомпании CNN, что прибудет с визитом в Израиль и в Палестинскую автономию 25 мая в сопровождении министра энергетики Фатиха Донмеза.

По словам Чавушоглу, одной из тем, которые будут обсуждаться в ходе визита, будет возвращение дипломатических отношений с Израилем на уровень послов.