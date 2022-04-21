Глава МИД Турции прибудет в Израиль 25 мая
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью телекомпании CNN, что прибудет с визитом в Израиль и в Палестинскую автономию 25 мая в сопровождении министра энергетики Фатиха Донмеза.
По словам Чавушоглу, одной из тем, которые будут обсуждаться в ходе визита, будет возвращение дипломатических отношений с Израилем на уровень послов.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 марта 2022
В мае Израиль посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
В мае Израиль посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу