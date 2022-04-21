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NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 апреля 2022 г., 07:35

Глава МИД Турции прибудет в Израиль 25 мая

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Глава МИД Турции прибудет в Израиль 25 мая

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью телекомпании CNN, что прибудет с визитом в Израиль и в Палестинскую автономию 25 мая в сопровождении министра энергетики Фатиха Донмеза.

По словам Чавушоглу, одной из тем, которые будут обсуждаться в ходе визита, будет возвращение дипломатических отношений с Израилем на уровень послов.

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В мае Израиль посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

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