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Ближний Восток

Палестинские боевики попали в засаду ИГ в Сирии, около 20 погибших

время публикации: 21 апреля 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 10:01
Палестинские боевики попали в засаду ИГ в Сирии, около 20 погибших
AP Photo/Hassan Ammar

18 боевиков "Лива аль-Кудс", действующего в Сирии палестинского ополчения, сражающегося на стороне Башара Асада, погибли, когда их автобус попал в засаду на востоке провинции Хомс. Об этом сообщает российское агентство "Спутник".

Предполагается, что засада была устроена "Исламским государством", джихадисты задействовали станковые пулеметы и артиллерию.

Несколько человек получили тяжелые ранения, как ожидается, число погибших может возрасти. В район столкновения направлены регулярные силы сирийской армии, ведущие поиск боевиков ИГ.

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