Минздрав ПА сообщает о 12 убитых в ходе столкновений с ЦАХАЛом в Туль-Кареме

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о 12 убитых в пятницу и субботу, 19-20 апреля, в ходе столкновений с израильскими военными в лагере Нур-Шамс в Туль-Кареме.

Операция ЦАХАЛа в Нур-Шамсе длилась более 48 часов. В ходе боевых столкновений ликвидированы не менее десяти террористов, восемь подозреваемых в причастности к террору задержаны, обнаружены взрывные устройства и другое оружие, произведены осмотры зданий, используемых террористами.

Также обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывных устройств, обнаружено и изъято множество единиц оружия, в том числе пистолеты, М-16 и т.д.

За время проведения операции восемь военнослужащих ЦАХАЛа и боец пограничной полиции получил ранения средней тяжести и легкие, они доставлены в больницы, их близкие проинформированы о случившемся.