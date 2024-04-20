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Ближний Восток

Минздрав ПА сообщает о 12 убитых в ходе столкновений с ЦАХАЛом в Туль-Кареме

время публикации: 20 апреля 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 22:53
Минздрав ПА сообщает о 12 убитых в ходе столкновений с ЦАХАЛом в Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о 12 убитых в пятницу и субботу, 19-20 апреля, в ходе столкновений с израильскими военными в лагере Нур-Шамс в Туль-Кареме.

Операция ЦАХАЛа в Нур-Шамсе длилась более 48 часов. В ходе боевых столкновений ликвидированы не менее десяти террористов, восемь подозреваемых в причастности к террору задержаны, обнаружены взрывные устройства и другое оружие, произведены осмотры зданий, используемых террористами.

Также обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывных устройств, обнаружено и изъято множество единиц оружия, в том числе пистолеты, М-16 и т.д.

За время проведения операции восемь военнослужащих ЦАХАЛа и боец пограничной полиции получил ранения средней тяжести и легкие, они доставлены в больницы, их близкие проинформированы о случившемся.

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