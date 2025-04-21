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Ближний Восток

В Сирию пришел первый после свержения Асада корабль с зерном

Россия
Сирия
время публикации: 21 апреля 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 10:33
В Сирию пришел первый после свержения Асада корабль с зерном

В сирийский порт Латакия впервые после свержения режима Башара Асада пришел корабль с грузом зерна. Он доставил 6600 тонн пшеницы. О национальной принадлежности судна официально не сообщается, однако по неофициальной информации он пришел из России.

"Этот шаг четко указывает на начало нового этапа восстановления страны", – говорится в заявлении управления пограничной охраны. Отметим, что введенные международным сообществом санкции не распространяется на базовое продовольствие.

В течение долгих лет Сирия зависит от импорта зерновых. Основным поставщиком зерна режиму Асадов была Россия, причем после российского вторжения в Украину в Сирию доставлялась и сельскохозяйственная продукция с оккупированных украинских территорий.

Ближний Восток
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