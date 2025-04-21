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Ближний Восток

Президент Ливана: "Разоружение "Хизбаллы" может привести к катастрофе"

Ливан
Хизбалла
время публикации: 21 апреля 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 09:22
Президент Ливана: "Разоружение "Хизбаллы" может привести к катастрофе"
AP Photo/Hussein Malla, File

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что разоружение шиитской группировки "Хизбалла" является деликатным вопросом, и реализация этого решения потенциального может привести Ливан к катастрофе.

"Монополия государства на оружие – очень чувствительный вопрос, необходимый для подержания мира в обществе. К нему необходимо подходить, тщательно оценив ситуацию", – заявил политик, ранее выступавший за разоружение группировки.

По его словам, для этого необходимы правильные обстоятельства. "В этом вопросе нельзя давить, нельзя ставить временные рамки. Спорные вопросы в Ливане всегда решают путем диалога, избегая конфронтации. Иначе это грозит стране разрушением", – сказал он.

Ближний Восток
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