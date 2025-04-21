Президент Ливана: "Разоружение "Хизбаллы" может привести к катастрофе"

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что разоружение шиитской группировки "Хизбалла" является деликатным вопросом, и реализация этого решения потенциального может привести Ливан к катастрофе.

"Монополия государства на оружие – очень чувствительный вопрос, необходимый для подержания мира в обществе. К нему необходимо подходить, тщательно оценив ситуацию", – заявил политик, ранее выступавший за разоружение группировки.

По его словам, для этого необходимы правильные обстоятельства. "В этом вопросе нельзя давить, нельзя ставить временные рамки. Спорные вопросы в Ливане всегда решают путем диалога, избегая конфронтации. Иначе это грозит стране разрушением", – сказал он.