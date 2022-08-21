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    Ближний Восток

    На фоне новой напряженности с "Исламским джихадом" глава ШАБАКа посетил Египет

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    На фоне новой напряженности с
    Flash90

    Согласно сообщениям в израильских СМИ, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар в воскресенье, 21 августа, посетил Египет.

    О его визите сообщили издания Ynet.co.il и Zman.co.il.

    Издание Zman.co.il пишет, что в ШАБАК отказываются комментировать "распорядок дня главы службы".

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    Сайт Ynet отмечает, что Ронен Бар выехал в Египет на фоне сообщений о напряженности в отношениях между Каиром и Иерусалимом, ставшей результатом давления отделением "Исламского джихада" в Иудее и Самарии.

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    Глава ШАБАКа встретился с представителями египетской разведки, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газы, а также требование Египта освободить двух боевиков "Исламского джихада" в соответствии с соглашением о прекращении огня в ходе операции "На заре".

    Ynet отмечает, что в Каире отрицают сообщения о кризисе в отношениях с Израилем.

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    Отметим, что на прошлой неделе глава политбюро "Исламского джихада" Мухаммад аль-Хинди обвинил Израиль в отказе соблюдать условия соглашения о прекращении огня. Он отметил, что такое поведение властей Израиля ставит египетского посредника в положение, когда он не может выполнить взятые на себя обязательства.

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    Отметим, что после вступления в силу режима прекращения огня генсек "Исламского джихада" Зияд аль-Нахла объявил об успехе очередного противостояния с Израилем. Он заявлял, что в рамках соглашения Израиль освободит из тюрьмы Халиля Аль-Ауауда, державшему к тому времени голодовку более 140 дней, а также шейха Басама ас-Саади, арест которого привел в последствии к операции ЦАХАЛа в секторе Газы. Тогда аль-Нахла предупреждал, что группировка будет считать недействительным соглашение о прекращении огня, если Израиль нарушит договоренности.

    Иерусалим, в свою очередь, утверждал, что никаких обязательств на себя не брал. На последнем инструктаже для журналистов представитель министерства обороны заявил, что "при заключении соглашения о прекращении огня Израиль не обещал освободить кого-либо из палестинских заключенных. Что касается двух боевиков "Исламского джихада" с Западного берега, Басама ас-Саади и Халиля Аль-Авауда, на освобождении которых настаивала террористическая группировка, Израиль позволит представителям ООН посетить их в тюрьме".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Августа 2022
    "Исламский джихад" обвинил Израиль в несоблюдении условий соглашения о прекращении огня
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Августа 2022
    Израиль меняет тактику в отношении сектора Газы, увеличивая помощь и квоты для рабочих
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 8 Августа 2022
    Генсек "Исламского джихада" Зияд аль-Нахла объявил об успехе в противостоянии с Израилем
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