Израиль меняет тактику в отношении сектора Газы, увеличивая помощь и квоты для рабочих
В воскресенье, 14 августа, в министерстве обороны Израиля был проведен инструктаж для военных корреспондентов местных СМИ, формальным поводом для которого стали итоги операции "На заре", завершившейся неделю назад соглашением о прекращении огня с "Исламским джихадом".
Представитель министерства обороны, говоривший на условиях анонимности, подчеркнул в беседе с журналистами, что при заключении соглашения о прекращении огня Израиль не обещал освободить кого-либо из палестинских заключенных. Что касается двух боевиков "Исламского джихада" с Западного берега, Басама ас-Саади и Халиля Аль-Авауда, на освобождении которых настаивала террористическая группировка, Израиль позволит представителям ООН посетить их в тюрьме.
На инструктаже было объявлено об изменении тактики Израиля в отношении сектора Газы, в частности, об увеличении помощи и различных послаблениях населению с тем, чтобы уменьшить поддержку ХАМАСа среди жителей анклава. Представитель министерства обороны сообщил, что в ближайшие дни командование Южного округа и координатор действий правительства на палестинских территориях представят министру обороны Бени Ганцу свою оценку ситуации и предложения.
В качестве одной из главных мер по поддержанию населения станет увеличение квоты на работу в Израиль. В настоящий момент разрешение на работу за пределами сектора Газы имеют 14 тысяч человек, этот показатель будет увеличен до 20 тысяч человек.
Наряду с увеличением квот на работу будет увеличен объем гуманитарной помощи, оказываемой сектору, предполагается облегчение импорта и экспорта. А также будут организованы поставки удобрений и воды фермерам палестинского приморского анклава.
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