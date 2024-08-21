x
21 августа 2024
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2024
|
21 августа 2024
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Румынии арестованы подозреваемые в убийстве израильского криминального авторитета в Стамбуле

время публикации: 21 августа 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 10:36
В Румынии арестованы подозреваемые в убийстве израильского криминального авторитета в Стамбуле
AP Photo/Emrah Gurel

Полиция Турции сообщила, что правоохранительные органы Румынии арестовали трех подозреваемых в убийстве гражданина Израиля Анаса аль-Кадира из Кафр-Ясифа, совершенном в понедельник, 19 августа, в Стамбуле.

По данным следствия, сразу после убийства они покинули Турцию через границу с Болгарией.

Накануне в Стамбуле были задержаны четверо подозреваемых в причастности к организации убийства.

Аль-Кадир был застрелен в собственной машине. Находившийся с ним его друг, также гражданин Израиля, и турецкий телохранитель были тяжело ранены.

Турецкий СМИ называют его "палестинским бизнесменом", и утверждают, что мотивом убийства были денежные разногласия. Однако по данным полиции Израиля, аль-Кадир являлся крупным криминальным авторитетом, и был убит в рамках криминальных разборок между израильскими арабскими кланами.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 августа 2024

Названо имя израильтянина, ставшего жертвой покушения в Стамбуле
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 августа 2024

В Стамбуле убит гражданин Израиля и еще один тяжело ранен