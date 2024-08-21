В Румынии арестованы подозреваемые в убийстве израильского криминального авторитета в Стамбуле

Полиция Турции сообщила, что правоохранительные органы Румынии арестовали трех подозреваемых в убийстве гражданина Израиля Анаса аль-Кадира из Кафр-Ясифа, совершенном в понедельник, 19 августа, в Стамбуле.

По данным следствия, сразу после убийства они покинули Турцию через границу с Болгарией.

Накануне в Стамбуле были задержаны четверо подозреваемых в причастности к организации убийства.

Аль-Кадир был застрелен в собственной машине. Находившийся с ним его друг, также гражданин Израиля, и турецкий телохранитель были тяжело ранены.

Турецкий СМИ называют его "палестинским бизнесменом", и утверждают, что мотивом убийства были денежные разногласия. Однако по данным полиции Израиля, аль-Кадир являлся крупным криминальным авторитетом, и был убит в рамках криминальных разборок между израильскими арабскими кланами.