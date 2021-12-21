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NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 декабря 2021 г., 11:41

Суннитская коалиция вывела из строя аэропорт Саны

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Суннитская коалиция вывела из строя аэропорт Саны

В ночь на 21 декабря ВВС возглавляемой Саудовской Аравией суннитской коалиции нанесли массированный авиаудар по Международному аэропорту Саны – контролируемой хуситами столицы Йемена.

Как сообщил заместитель главы Управления гражданской авиации администрации хуситов Раэд Джабаль, ВВС действовали пятью волнами. Он подверг резкой критике использование важного объекта гражданской инфраструктуры в качестве военной цели.

Джабаль особенно отметил, что через международный аэропорт Саны ООН доставляет в Йемен гуманитарную помощь. "Тем самым Саудовская Аравия и ее союзники нарушила все нормы международного права и конвенции", - заявил он.


Удар по аэропорту стал ответом на активизацию ракетных обстрелов и ударов беспилотников хуситов по городам Саудовской Аравии. Как утверждают представители коалиции, в качестве базы БПЛА используется аэропорт Саны.

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