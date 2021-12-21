"Аналогов нет": российское ТВ рассказало о применении в Сирии близнецов израильских БПЛА

19 декабря телеведущий Дмитрий Киселев в программе "Вести Недели" анонсировал "абсолютно эксклюзивный" материал от спецкора Александра Рогаткина, посвященный российской беспилотной авиации. В этом репортаже рассказывалось об испытаниях в Крыму ударных беспилотников "Орион", которые ранее испытывали в Сирии, о перспективных беспилотниках вертолетного типа, о БПЛА "Форпост", которые действуют в Сирии, о применении барражирующих боеприпасов и о широко разрекламированном, но еще не поступившем на вооружение БПЛА-"невидимке" "Охотник". Репортаж вышел под громким названием "Аналогов нет: уникальные возможности российских беспилотников".

В этом материале, в частности, рассказывается: "Основной беспилотник российской армии – это "Форпост". Он уже несколько лет поставляется в наши войска и производится исключительно из отечественных деталей. Это такая рабочая небесная лошадка. Незаменимая в Сирии. "Форпост" по характеристикам можно сравнить с тем же "Байрактаром" (турецким БПЛА – прим.ред.). Дальность действия – 250 километров. "Форпост" работает и показывает хорошие результаты, особенно по корректировке огня", – рассказал Роман Иванов, командир отряда БПЛА "Форпост". В ударной версии российский беспилотник может применять точно такие же управляемые ракеты, как "Орион", и корректируемые бомбы, которые могут пролететь несколько километров и спланировать точно в цель".

В репортаже "Вести Недели" не говорится о том, что российский БПЛА "Форпост" разработан на основе лицензионной копии израильского беспилотника Searcher MkII. Контракт на сборку беспилотных систем был заключен в 2010 году российской корпорацией "Оборонпром" и израильской компанией IAI. Его стоимость составила 400 миллионов долларов. В качестве производственной площадки был выбран завод УЗГА, частично принадлежавший "Оборонпрому". Ранее данное предприятие занималось преимущественно ремонтом авиационных двигателей. В конце 2013 года Уральский завод гражданской авиации завершил контракт на сборку беспилотных систем Searcher MkII и BirdEye 400 разработки израильской компании Israel Aerospace Industries по заказу российского министерства обороны.

"Беспилотная сделка" с Израилем вызывала неоднозначную реакцию в России. Данное решение неоднократно подвергались критике со стороны ряда российских политиков и специалистов по авиационной технике. Израиль отказался от сделки по поставке России более современных, в том числе ударных БПЛА. В 2012 году, после смены руководства министерства обороны РФ, российские СМИ писали о возможном завершении сотрудничества между Израилем и Россией в области беспилотной летательной техники. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что отныне приоритет будет отдаваться технике российских производителей. Но сотрудничество с израильским концерном IAI было продолжено.

Если говорить о БПЛА "Орион", то он создан компанией "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас"). Этот беспилотник, разработка которого была начата в 2011 году, относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предполагаемая максимальная продолжительность полета составляет не менее 24 часов, а потолок – порядка 8000 метров. БПЛА "Орион" был впервые представлен на авиашоу МАКС летом 2017 года. Внешне он напоминает иранский БПЛА "Shahed 129" (уже поставленный на вооружение "Корпуса стражей исламской революции") или израильский Hermes 450 и, в меньшей степени, турецкий БПЛА "Anka". Данный беспилотник предназначен, в первую очередь, для воздушной разведки местности. Однако он может применяться и как ударный БПЛА. "Орион-Э" российские военные применяли в ходе боевых действий в Сирии.

Отметим, что, несмотря на огромные вложения в создание отечественной беспилотной авиатехники, Россия по-прежнему сильно отстает в этой области от США, Израиля, Китая, Турции и некоторых других стран.