Боевики ИГ атаковали военную базу к северу от Багдада, убив 11 солдат

В ночь на пятницу, 21 января, боевики "Исламского государства" атаковали иракскую военную базу, расположенную в сельской местности около города Акаба (к северу от Багдада).

По данным агентства Associated Press, были убиты 11 иракских военнослужащих, которые спали в казармах.

В указанный район направлено подкрепление.

Судя по имеющейся информации, после нападения на военную базу боевики ИГ скрылись.

Отметим, что в последнее время все чаще поступают сообщения об атаках боевиков ИГ в Ираке и Сирии.