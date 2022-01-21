Боевики ИГ атаковали военную базу к северу от Багдада, убив 11 солдат
В ночь на пятницу, 21 января, боевики "Исламского государства" атаковали иракскую военную базу, расположенную в сельской местности около города Акаба (к северу от Багдада).
По данным агентства Associated Press, были убиты 11 иракских военнослужащих, которые спали в казармах.
В указанный район направлено подкрепление.
Судя по имеющейся информации, после нападения на военную базу боевики ИГ скрылись.
Отметим, что в последнее время все чаще поступают сообщения об атаках боевиков ИГ в Ираке и Сирии.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 января 2022
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