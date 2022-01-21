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NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 января 2022 г., 13:35

Боевики ИГ атаковали тюрьму на северо-востоке Сирии, курды сообщают о десятках убитых

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Боевики ИГ атаковали тюрьму на северо-востоке Сирии, курды сообщают о десятках убитых

Боевики "Исламского государства" предприняли попытку освободить заключенных тюрьмы в Аль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Курды, охраняющие тюрьму, отразили атаку, передает агентство Reuters.

Источник в командовании курдских "Сирийских демократических сил" сообщает, что были убиты 23 боевика ИГ. В ходе боя погибли семеро бойцов курдских сил безопасности.

Курдам удалось окружить и захватить в плен 89 боевиков ИГ, говорится в сообщении.


В то же время, базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что некоторым активистам ИГ, находившимся в тюрьме, удалось сбежать во время перестрелки. По данным SOHR, боевики ИГ подорвали два заминированных автомобиля и смогли пробить стену тюрьмы.

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