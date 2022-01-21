"Аль-Маядин": жертвами авиаудара по зданию тюрьмы на севере Йемена стали более 60 человек

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщает, что в результате авиаудара саудовской коалиции по зданию тюрьмы в йеменском города Саада (на северо-западе страны, недалеко от границы с Саудовской Аравией) были убиты не менее 62 человек.

Судя по поступающей информации, число жертв возрастет.

По всей видимости, здание тюрьмы использовалась хуситами. Официального подтверждения по этому поводу нет.

Сообщается также, что в результате ударов коалиции в Йемене отключился доступ к интернету.

В ночь на 18 января арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии объявила о начале круглосуточных авиаударов по целям в столице Йемена Сане в ответ на атаки йеменских хуситов. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики. Представитель коалиции призвал гражданских лиц держаться подальше от лагерей "террористического ополчения" хуситов в целях их собственной безопасности.

Тогда же стало известно, что накануне вечером в результате контрударов арабской коалиции в Сане был убит "генерал" хуситов Абдулла Касем аль-Джанид, который возглавлял "авиационный колледж" в Йемене и был руководителем программы применения ударных беспилотных самолетов. Причем удар был нанесен по его частному дому, в котором он был убит вместе с четырьмя членами своей семьи. Известно, что аль-Джанид изучал применение БПЛА в Иране и Ливане, активно сотрудничал иранским "Корпусом стражей исламской революции" и с ливанской "Хизбаллой".