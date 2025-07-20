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Ближний Восток

Число жертв в Ас-Суэйде превысило 1100 человек, сообщает правозащитная организация

Сирия
Друзы
Израиль
время публикации: 20 июля 2025 г., 23:46 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 23:46
Число жертв в Ас-Суэйде превысило 1100 человек, сообщает правозащитная организация
AP/Omar Sanadiki

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека (SOHR), количество погибших в столкновениях в сирийской провинции Ас-Суэйда превысило 1100 человек. В этой статистике учтены также погибшие в результате авиаударов ЦАХАЛа.

Мониторинговая группа сообщает, что около 200 человек были убиты "вооруженными людьми, связанными с министерством обороны и министерством внутренних дел".

По состоянию на вечер 20 июля в провинции Ас-Суэйда сохраняется относительное спокойствие, однако ситуация остается крайне напряженной. В сирийских СМИ появлялись сообщения о новом ударе израильских ВВС, но эта информация не получила подтверждения. Конфликт в Ас-Суэйде стал одним из самых кровопролитных инцидентов в Сирии после свержения режима Башара Асада в декабре прошлого года.

Ближний Восток
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