Невыполнимая миссия Хохштейна и планы ХАМАСа на будущее. Ближневосточный обзор

На этой неделе основное внимание в регионе было сосредоточено на усилиях американского посланника Амоса Хохштейна с целью не допустить превращения военного конфликта между Израилем и ливанской "Хизбаллой" в полномасштабную войну. Это наложилось на очередной кризис в американо-израильских отношениях. Одновременно посредники продолжают работать над прекращением огня в секторе Газы, которое, по их мнению, снизит и напряженность на ливано-израильской границе. Кроме того, активно обсуждается вопрос "о дне после войны". Озабоченность по этому поводу начал активно проявлять ХАМАС. Лидеры движения задумались о том, как легально сохранить свое влияние на палестинской территории.

Марианна Беленькая, The News of Israel

Планы ХАМАСа – не уйти и остаться

ХАМАС готов после окончания войны передать ФАТХу управление гражданским сектором в секторе Газы – в первую очередь речь о таких сферах как здравоохранение и образование, но при этом намерен оставить за собой контроль над всеми вопросами, связанными с безопасностью. Об этом, как утверждает израильский телеканал "Кешет-12", шла речь на прошедшей две недели назад встрече представителей двух палестинских движений в Дохе. По данным телеканала, в ней принимали участие глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя и Халиль аль-Хайя – заместитель лидера движения в секторе Газы Яхьи Синуара. Кто был от ФАТХа, не сообщается. В арабских источниках эта информация, которая появилась в четверг вечером, пока не подтверждается.

В Израиле объясняют планы ХАМАСа "на день после войны" ужесточением позиций Синуара: он чувствует себя победителем, хотя боевые действия еще продолжаются, ХАМАС понес значительные потери, а сектор Газы в значительной степени разрушен. Надо сказать, что арабские СМИ достаточно активно рисуют такой обзор, в том числе пересказывая статьи израильских коллег или цитируя израильских политиков. В частности, широко разошлись слова пресс-секретаря ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, сказанные в интервью телеканалу "Решет-13": "Разговоры о том, что ХАМАС можно уничтожить, заставить его исчезнуть – это пускание пыли в глаза общественности". Это трактуется как признание израильскими военными своей слабости.

В то же время лидеры ХАМАСа понимают, что при любом раскладе никто не позволит им после войны напрямую заниматься управлением сектора Газы, а уж тем более никто не даст им деньги на восстановление гражданской инфраструктуры. То, что такой вариант больше не пройдет, дали понять все потенциальные спонсоры будущего восстановления сектора Газы – США, Евросоюз, а самое главное арабские монархии Персидского залива, включая Катар. Официальная позиция – все дела будут вестись с международно признанной Палестинской администрацией (ПА), которая базируется в Рамалле.

Основной костяк ПА – ФАТХ. ХАМАС после захвата власти в секторе Газы в 2007 году ни в какие структуры ПА не входит. Кроме того, ХАМАС и "Исламский джихад" изначально не состояли в Организации освобождения Палестины (ООП), признанной официальным представителем палестинского народа. Именно ООП, а не ПА уполномочены принимать все судьбоносные решения. Сейчас в лице Махмуда Аббаса слились три структуры – он возглавляет ФАТХ, ПА и ООП. Но это не обязательно должен быть один человек.

ХАМАС ищет примирения с ФАТХом – в том числе, чтобы получить возможность продвигать своих ставленников в ПА и ООП. Неслучайно один из вопросов, который традиционно стоит на всех переговорах о национальном примирении палестинцев – это вхождение ХАМАСа в ООП. ФАТХу это активно не нравится, но публично противостоять этому процессу его лидеры не могут, чтобы не брать на себя ответственность за провал процесса примирения. Впрочем, он и без того продвигается очень туго и со взаимными обвинениями сторон. Но, очевидно, чем ближе день после войны, тем больше давления посредники будут оказывать как на ФАТХ, так и ХАМАС. В первую очередь арабские страны, а также Китай и Россия.

Потенциальный следующий шаг после примирения двух "фракций" – проведение выборов – президента, парламента, а также руководства ООП. Согласно опросу, опубликованному в середине июня палестинским Центром политики и исследований, если бы выборы в парламент состоялись сейчас, 40% палестинцев отдали бы предпочтение ХАМАСу, тогда как ФАТХу – ровно в два раза меньше. 33% не голосовали бы ни за кого из них. И если исключить из президентской гонки сидящего в израильской тюрьме члена ФАТХа Маруана Баргути, то при всех раскладах самым вероятным следующим президентом Палестины может стать Исмаил Ханийя. Вопрос в том, позволят ли посредники участвовать лидеру ХАМАСа в политических процессах. США сейчас, очевидно, против. Но арабские страны не смогут публично сказать "нет", даже если некоторые из них не хотят такого сценария.

Безусловно, сейчас до палестинских выборов очень далеко. Но "день после войны" активно обсуждается. И те, кто поддерживают идею продолжения участия ХАМАСа в политической жизни, а также те, кто считают это неизбежным – делают всё, чтобы у движения была такая возможность. А для этого нужно, в том числе, чтобы ХАМАС предстал стороной, готовой на прекращение огня и конструктивно работал с посредниками. На таком фоне в последние недели появилась серия сообщений о том, что Египет и Катар усиливают давление на ХАМАС.

Во вторник премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммад Аль Тани в очередной раз встретился с Ханийей. Источники Times of Israel утверждают, что Доха настаивает на том, чтобы ХАМАС пошел на компромисс и согласился на изменения в представленный на прошлой неделе вариант соглашения о прекращении огня. В израильских СМИ также появилась информация, о том, что Катар близок к введению санкций против ХАМАСа. Так это или нет – неизвестно. Появлявшиеся периодически на протяжении последних месяце публикации, что Катар хочет закрыть политический офис ХАМАСа в Дохе, так и не нашли подтверждения. Со своей стороны Мухаммад Аль Тани заявил в пятницу, что посредники продолжают работу, но прогресса пока нет.

Одновременно в начале недели на слушаниях в Конгрессе помощница госсекретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф заявила: "В Дохе есть группа политических чиновников ХАМАСа – и они их давят, уверяю вас, они их давят – но, в конце концов, на 10 этажей под землей есть один парень: психопат". Это был намек на Яхью Синуара, а также тот факт, что у Дохи нет влияния на военное руководство ХАМАСа в секторе Газы. Ранее различные СМИ писали, что США видят идеальной точкой войны – ликвидацию Синуара. Т.е. он в любом случае списан со счетов. А вот политическое руководство ХАМАСа и некоторые лидеры на местах, в том числе в секторе Газы, возможно рассчитывает выжить и застолбить себе место в будущем палестинском руководстве.

Вопрос, когда и чем закончится война в Газе – слишком многое зависит от этого для всего региона.

Миссия невыполнима

На этой неделе сразу несколько арабских СМИ сообщили, что США пытаются повлиять на ХАМАС в том числе через ливанскую "Хизбаллу". Утверждается, что об этом шла речь во время визита посланника США Амоса Хохштейна в Бейрут.

Туда он прибыл из Иерусалима и в Иерусалим же вернулся после. Вашингтон предпринимает отчаянные усилия, стремясь не допустить разрастания конфликта между Израилем и ливанской "Хизбаллой" в полномасштабную войну. США опасаются, что окажутся втянутыми в это противостояние, которое также может привести к прямому боестолкновению с Ираном, имеющему непосредственное влияние на "Хизбаллу".

США не раз обещали помощь Израилю в случае иранской угрозы и в апреле уже сдержали обещания, намерены они продолжать это делать и впредь. Но война никому не нужна. В частности, она не повысит рейтинг Джо Байдена перед выборами. Кроме того, в Вашингтоне сомневаются – сможет ли Израиль сдержать "Хизбаллу" без существенных потерь.

По информации телеканала CNN, в США серьезно обеспокоены тем, что в случае полномасштабной войны "Хизбаллы" сможет нанести сокрушительный удар по израильской системе противовоздушной обороны, в том числе "Железному куполу". "Хизбалла" уже хвасталась, что его беспилотники смогли нанести повреждение одной из батарей "Железного купола". В том, что у "Хизбаллы" есть достаточно вооружения, способного нанести серьезный ущерб Израилю, никто не сомневается. Как и в том, что у Израиля есть, чем ответить.

Пока стороны обмениваются угрозами. Израиль продолжает точечные ликвидации командиров "Хизбаллы", а ее лидер шейх Хасан Насралла продолжает угрожать в ответ и обещает израильтянам множество сюрпризов. Одним из них стала видеосъемка стратегических объектов в Хайфе и окрестностей. "Хизбалла" заявляет, что у нее под прицелом и другие израильские города и она не собирается отступать от израильской границы, как это требуют посредники.

На таком фоне проходила миссия Хохштейна. По мнению экспертов, ни "Хизбалла", ни Иран, ни Израиль не хотят большой войны, но путей к отступлению немного. "Хизбалла" обуславливает прекращение обстрелов израильской территории окончанием боевых действий в секторе Газы. Фактически лидеры движения оказались в заложниках у самих себя, связав палестинский и ливанский фронт противостояния Израилю в одно целое.

США, как и Франция, которая также выступает в качестве посредника, в последнее время с пониманием относятся к позиции "Хизбаллы". Но переговоры по прекращению огня в секторе Газы не продвигаются, а противостояние на ливано-израильской границе в любой момент может выйти за красные линии.

По версии некоторых арабских СМИ, в этот раз Хохштейн привез в Бейрут очень жесткое послание, отмечая, что времени для принятия решений осталось совсем мало. Согласно источнику катарского сайта The Middle East Eye, на своих встречах в Бейруте Хохштейн предупредил ливанских чиновников, что Израиль готовится начать ограниченное наступление на "Хизбаллу" и получит поддержку США, если дипломатическое решение не будет найдено в ближайшее время. По словам источника, Хохштейн сообщил, что Израиль ожидает еще примерно пять недель интенсивных боев в секторе Газы, после чего все сведется к отдельным точечным операциям по ликвидации высокопоставленных представителей ХАМАСа, а также операций, связанных с попытками вернуть заложников. Тогда же израильские военные сосредоточат свое внимание на северной границе.

The Middle East Eye отмечает, что жесткие заявления США отражают их глубокое разочарование тем, что ХАМАС не принял безоговорочно план Байдена по прекращению огня в секторе Газы. Другие арабские СМИ говорят, что никакой жесткости в словах Хохштейна не было, но и они подтверждают – очень много разговоров было вокруг плана Байдена по прекращению огня в секторе Газы. Отмечается, что ливанцы отказались давить на ХАМАС. Впрочем, даже у "Хизбаллы" нет таких рычагов. Если кто и может что-то сделать, то Иран, а у него своя игра и свои расчеты. В любом случае в Тегеране заняты сейчас подготовкой к президентским выборам.

Конфликт между Нетаниягу и администрацией Байдена

Не облегчает ситуация и очередной кризис в отношениях между премьер-министром Израиля Нетаниягу и администрацией Байдена. Он случился после заявления премьера, в котором тот назвал "немыслимой" задержку США поставок боеприпасов для Израиля. Речь идет о партии бомб, которая, как опасаются в США, может быть использована в Рафахе (Рафиахе). Но это пока единичный случай, и в Вашингтоне обиделись, тем более что в последние дни администрации Байдена удалось убедить двух ключевых демократов в Конгрессе поддержать сделку по продаже оружия Израилю на сумму более $18 млрд. Она включает поставку 50 истребителей F-15.

На этом фоне были отменены стратегические консультации в Вашингтоне с участием министра по стратегическим делам Рона Дермера и главы Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Правда в итоге они прилетели в Вашингтон и встретились с американскими официальными лицами, но дискуссия была не столь масштабной, как планировалось.

Между тем, как пишет сайтAxios, напряженность между Нетаниягу и администрацией Байдена препятствует дипломатическим усилиям по прекращению конфликта между Израилем с "Хизбаллой". Мол, последние обнадеживают себя тем, что США тормозят поставки оружия. Плохо это обострение и в целом для решения вопросов, связанных с региональной безопасностью. Однако сотрудничество продолжается, и в конце июля премьер-министр Израиля собирается выступить в Конгрессе. Но в регионе хотели определенности, ответа на вопрос – куда все движется. Похоже, этого не знает никто.