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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "ХАМАС – это идея. Идею невозможно уничтожить"

время публикации: 19 июня 2024 г., 20:10 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 20:16
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в интервью телеканалу "Решет-13" заявил, что ХАМАС – это идея. Идею невозможно уничтожить, и кто утверждает обратное, тот ошибается.

По словам Хагари, для изменения ситуации в секторе Газы, необходимо чем-то или кем-то заменить ХАМАС, чтобы население видело, что кто-то другой раздает гуманитарную помощь и отвечает за общественные услуги. Он подчеркнул, что только политическое руководство Израиля должно решить, кто будет отвечать за Газу. "Но это единственный путь, если мы действительно хотим ослабить ХАМАС", – подчеркнул он.

На вопрос журналиста Альмога Бокера, может ли Палестинская администрация стать альтернативой ХАМАСу в секторе Газы, Хагари ответил: "Я не могу обсуждать альтернативы, это должно решать политическое руководство, ЦАХАЛ это будет реализовывать. Но разговоры о том, что ХАМАС можно уничтожить, заставить его исчезнуть – это пускание пыли в глаза общественности".

В ответ на это интервью пресс-секретаря ЦАХАЛа канцелярия главы правительства распространила заявление: "Военно-политический кабинет во главе с Нетаниягу постановил, что одной из целей войны является уничтожение военного и административного потенциала ХАМАСа. Армия обороны Израиля, разумеется, привержена этому".

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