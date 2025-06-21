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Ближний Восток

Аббас Арагчи встретится с главами МИД стран Организации исламского сотрудничества

Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 июня 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 08:31
Аббас Арагчи
AP Photo/Hassan Ammar

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится в субботу, 21 июня, в Турции с министрами иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества.

В преддверии встречи он заявил: "Мы надеемся на решительное заявление, осуждающее израильские атаки. Мы донесем до мира правду об Иране. Атака на наши ядерные объекты, которые служат мирным целям и находятся под контролем МАГАТЭ, является непростительным преступлением. Это будет иметь серьезные последствия для международного права, для Договора о нераспространении ядерного оружия и для МАГАТЭ. Иран будет стойко противостоять израильской агрессии и ответит соответствующим образом, исходя из своего законного права на самооборону".

Накануне в швейцарской Женеве состоялась встреча глав МИД Ирана, Франции, ФРГ и Великобритании. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после встречи, что "переговоры были уважительными и серьезными".

По его словам, "Иран готов вновь рассмотреть дипломатический вариант и поддерживает продолжение дискуссий с Европой".

"Я недвусмысленно дал понять, что оборонные возможности Ирана не подлежат обсуждению. Кроме того, нас беспокоит отсутствие осуждения европейцами израильских атак", – резюмировал Арагчи.

Ближний Восток
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