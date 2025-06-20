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Мир

Встреча глав МИД Ирана, Франции, ФРГ и Великобритании в Женеве не привела ни к чему

Иран
Дональд Трамп
Европейский Союз
Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 22:35 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 22:44
Встреча глав МИД Ирана, Франции, ФРГ и Великобритании в Женеве не привела ни к чему
Iranian Foreign Ministry via AP

В пятницу, 20 июня, в швейцарской Женеве состоялась встреча глав МИД Ирана, Франции, ФРГ и Великобритании. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после встречи, что "переговоры были уважительными и серьезными".

По его словам, "Иран готов вновь рассмотреть дипломатический вариант и поддерживает продолжение дискуссий с Европой".

"Я недвусмысленно дал понять, что оборонные возможности Ирана не подлежат обсуждению. Кроме того, нас беспокоит отсутствие осуждения европейцами израильских атак", – резюмировал Арагчи.

Переговоры с европейскими министрами иностранных дел не смогли приблизить Иран к готовности пойти на уступки по его ядерной программе, которые необходимы для прекращения боевых действий, сообщила Wall Street Journal. Великобритания и Франция присоединились к администрации Трампа, требуя, чтобы Иран прекратил обогащение урана.

Пресс-секретарь госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что контакты между специальным посланником Стивом Виткоффом и Ираном продолжаются. "Президент Трамп хочет, чтобы кризис был разрешен дипломатическим путем", – подчеркнула она.

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