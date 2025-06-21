В Иране уничтожены два командира подразделений "Кудс"

В ночь на 21 июня, пятницу, в ходе совместной операции ВВС ЦАХАЛа и военной разведки истребители наводке атаковали и ликвидировали в районе Кум командующего палестинским корпусом сил "Кудс", выполнявшего роль связующего звена между иранским режимом и ХАМАСом, Саида Изади.

Изади был ликвидирован в конспиративной квартире в центре Ирана после продолжительных поисков. Он отвечал за военную координацию между высокопоставленными командирами Корпуса стражей исламской революции и иранским режимом, а также ключевыми фигурами в ХАМАСе.

Во время войны он также отвечал за действия ХАМАСа в Ливане в соответствии с интересами иранского режима. С тех пор он сделал своей целью восстановление боевого крыла ХАМАСа и сохранение ХАМАСа в качестве правящей силы в секторе Газы. Изади был хорошо известен в Иране как эксперт по палестинскому вопросу.

Также Изади был одним из основных основателей программы иранского режима по уничтожению Израиля.

Кроме того, минувшей ночью боевые самолеты ВВС ликвидировали командира одного из подразделений сил "Кудс" Бехнама Шахриари. Шахриари был ликвидирован в своей машине, когда ехал на западе Ирана.

Шахриари отвечал за все поставки оружия иранским режимом своим прокси на Ближнем Востоке.

Шахриари напрямую сотрудничал с "Хизбаллой" и ХАМАСом, а также с террористическим режимом хуситов и другими организациями, поставляя им многочисленные ракеты, выпускаемые по территории Израиля во время войны.

Помимо этого Шахриари перечислял сотни миллионов долларов в год различным террористическим организациям, используя связи в Турции и Ливане.