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Ближний Восток

Иранские источники сообщают о взрывах в районе города Ахваз на юго-западе Ирана

Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 июня 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 16:02

Иранские источники сообщают о взрывах в районе города Ахваз на юго-западе страны, недалеко от границы с Ираком.

По данным агентства "Сабрин", связанного с проиранскими шиитскими боевиками в Ираке, речь идет об "израильской атаке на переход Аш-Шиб на границе между двумя странами, с иранской стороны".

Одновременно оппозиционный иранскому режиму канал Iran International сообщил, что ВВС ЦАХАЛа атаковали базу "Кербела" Корпуса стражей революции в Ахвазе.

Ближний Восток
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ВВС ЦАХАЛа атакуют военные объекты на юго-западе Ирана