Иранские источники сообщают о взрывах в районе города Ахваз на юго-западе Ирана

Иранские источники сообщают о взрывах в районе города Ахваз на юго-западе страны, недалеко от границы с Ираком.

По данным агентства "Сабрин", связанного с проиранскими шиитскими боевиками в Ираке, речь идет об "израильской атаке на переход Аш-Шиб на границе между двумя странами, с иранской стороны".

Одновременно оппозиционный иранскому режиму канал Iran International сообщил, что ВВС ЦАХАЛа атаковали базу "Кербела" Корпуса стражей революции в Ахвазе.