Fox News: шесть бомбардировщиков B-2 вылетели с базы ВВС США в Миссури

Телеканал Fox News сообщил, что шесть бомбардировщиков B-2 вылетели с базы ВВС США в штате Миссури и направляются на американскую базу на острове Гуам в Тихом океане. Сообщение основывается на данных отслеживания полетов и переговоров авиадиспетчеров.

Эти бомбардировщики – единственные, способные нести противобункерную бомбу GBU-57, которая считается способной уничтожить укрепленный ядерный объект Ирана в Фордо.