Fox News: шесть бомбардировщиков B-2 вылетели с базы ВВС США в Миссури
время публикации: 21 июня 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 15:47
Телеканал Fox News сообщил, что шесть бомбардировщиков B-2 вылетели с базы ВВС США в штате Миссури и направляются на американскую базу на острове Гуам в Тихом океане. Сообщение основывается на данных отслеживания полетов и переговоров авиадиспетчеров.
Эти бомбардировщики – единственные, способные нести противобункерную бомбу GBU-57, которая считается способной уничтожить укрепленный ядерный объект Ирана в Фордо.
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