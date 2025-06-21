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Ближний Восток

Fox News: шесть бомбардировщиков B-2 вылетели с базы ВВС США в Миссури

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 июня 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 15:47
Fox News: шесть бомбардировщиков B-2 вылетели с базы ВВС США в Миссури
Atomic Energy Organization of Iran via AP

Телеканал Fox News сообщил, что шесть бомбардировщиков B-2 вылетели с базы ВВС США в штате Миссури и направляются на американскую базу на острове Гуам в Тихом океане. Сообщение основывается на данных отслеживания полетов и переговоров авиадиспетчеров.

Эти бомбардировщики – единственные, способные нести противобункерную бомбу GBU-57, которая считается способной уничтожить укрепленный ядерный объект Ирана в Фордо.

Ближний Восток
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