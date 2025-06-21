NetBlocks: иранцы в значительной степени лишены доступа к интернету

NetBlocks – организация-наблюдатель, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом – отмечает, что на территории Ирана более 60 часов нет доступа или есть ограниченный доступ к глобальной сети.

Как отмечается в отчете NetBlocks, "отключение интернета продолжает серьезно ограничивать возможности (иранской) общественности выражать политические взгляды, свободно общаться и отслеживать оповещения о безопасности на фоне продолжающегося военного конфликта с Израилем".

Отметим, что информация о событиях в Иране поступает отрывочно. Зачастую сведения приходят из соседних стран.