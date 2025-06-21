NetBlocks: иранцы в значительной степени лишены доступа к интернету
время публикации: 21 июня 2025 г., 05:48 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 05:55
NetBlocks – организация-наблюдатель, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом – отмечает, что на территории Ирана более 60 часов нет доступа или есть ограниченный доступ к глобальной сети.
Как отмечается в отчете NetBlocks, "отключение интернета продолжает серьезно ограничивать возможности (иранской) общественности выражать политические взгляды, свободно общаться и отслеживать оповещения о безопасности на фоне продолжающегося военного конфликта с Израилем".
Отметим, что информация о событиях в Иране поступает отрывочно. Зачастую сведения приходят из соседних стран.