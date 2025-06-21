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Ближний Восток

Иранские СМИ сообщили о ликвидации еще одного ученого-ядерщика

Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 июня 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 12:59
Иранские СМИ сообщили о ликвидации еще одного ученого-ядерщика
AP

Иранское информационное агентство "Мехр" сообщило, что ученый-ядерщик Исар Табатбаи Камша погиб вместе со своей женой в результате удара, нанесенного по его дому ВВС ЦАХАЛа.

Напомним, в результате ударов по целям в Иране уже в первые дни операции "Народ как лев" были ликвидированы девять ведущих ученых и экспертов, занимавшихся программой иранского режима по созданию ядерного оружия.

Атака стала возможной благодаря точным разведывательным данным, собранным военной разведкой. Все ликвидированные ученые обладали серьезным опытом в области разработки ядерного оружия.

Ближний Восток
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В результате ударов по целям в Иране ликвидированы девять ведущих ученых-ядерщиков