Иранские СМИ сообщили о ликвидации еще одного ученого-ядерщика

Иранское информационное агентство "Мехр" сообщило, что ученый-ядерщик Исар Табатбаи Камша погиб вместе со своей женой в результате удара, нанесенного по его дому ВВС ЦАХАЛа.

Напомним, в результате ударов по целям в Иране уже в первые дни операции "Народ как лев" были ликвидированы девять ведущих ученых и экспертов, занимавшихся программой иранского режима по созданию ядерного оружия.

Атака стала возможной благодаря точным разведывательным данным, собранным военной разведкой. Все ликвидированные ученые обладали серьезным опытом в области разработки ядерного оружия.