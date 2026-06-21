Саудовская Аравия представила в ООН единую арабскую позицию по Газе

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание, посвященное гуманитарному положению в секторе Газы. Представитель Саудовской Аравии доктор Абдулазиз аль-Уасиль представил Совбезу совместную позицию арабских государств.

Он заявил, что палестинский вопрос является основополагающим в ближневосточном конфликте, и решить его можно только на основании принципа двух государств, причем палестинское государство должно быть расположено в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Арабские государства заявили о поддержке мирной инициативы президента США Дональда Трампа, подчеркнув при этом необходимость немедленных и полноценных поставок в сектор гуманитарной помощи. Они осудили использование помощи как рычага давления и формы коллективного наказания.