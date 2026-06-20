В Ливане от ран, полученных в ходе обстрела, умерла защитница черепах Мона Халиль

Мона Халиль, экологическая активистка и пионер в области защиты морских черепах в Ливане, скончалась после того, как была ранена в ходе израильского удара в районе Тира. Об этом сообщили ливанские средства массовой информации.

Медицинский источник в Ливане сообщил AFP, что Халиль, которой было 76 лет, получила тяжелые ранения в результате удара, нанесенного 4 июня по ее дому, переоборудованному под экологический центр, в деревне Аль-Мансури.