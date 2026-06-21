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Ближний Восток

Глава МИД Пакистана: "Ближайшие 60 дней проход по Ормузскому проливу будет бесплатным"

США
Иран
Пакистан
время публикации: 21 июня 2026 г., 15:11 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 15:30
Глава МИД Пакистана: Ближайшие 60 дней проход по Ормузскому проливу будет бесплатным
AP Photo

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что на протяжении 60 дней не будет взиматься плата за проход судов через Ормузский пролив. Политик заявил, что это соответствует условиям меморандума о намерениях.

Американская сторона утверждает, что плата взиматься не должна – как и до начала военных действий. Однако, согласно меморандуму, Иран и Оман должны провести переговоры о будущем управлении Ормузским проливом и морских услугах в нем. Это можно интерпретировать как юридическую основу для взимания платы.

Добавим, что, несмотря на соглашения, Ормузский пролив остается закрытым. Агентство Tasnim, рупор Корпуса стражей исламской революции, сообщило, что судоходство не возобновится, пока США не ограничат израильские действия в Ливане.

Ближний Восток
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