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Ближний Восток

В Швейцарии стартовали американо-иранские переговоры

США
Катар
Иран
Война с Ираном
Швейцария
время публикации: 21 июня 2026 г., 14:41 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 14:51
В Швейцарии стартовали американо-иранские переговоры
Nathan Howard/Pool Photo via AP

Министерство иностранных дел Катара сообщило о начале в Швейцарии переговоров по реализации американо-иранского меморандума о намерениях. В них участвуют представители США, Ирана, Катара и Пакистана.

"Цель встреч – достижение всеобъемлющего и длительного соглашения с учетом всех аспектов меморандума, заключение окончательного договора и создание рабочих групп, которые будут следить за соблюдением его условий", – говорится в заявлении МИД.

По словам пресс-секретаря ведомства Маджида бин Мухаммада аль-Ансари, специальные группы по согласованию условий окончательного соглашения уже созданы, а Катар и Пакистан, как посредники, будут заботиться, чтобы переговоры прошли в позитивной атмосфере.

Переговорам предшествовали рабочие встречи политиков и чиновников. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию, встретился с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Пакистан выступил основным посредником в непрямых контактах двух сторон.

Председатель парламента Ирана и глава переговорной группы Мохаммад Багер Галибаф провел переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом Аб аль-Рахманом аль-Тани, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи – с директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Ближний Восток
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