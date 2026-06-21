Сообщения о взрыве в Дохе, власти Катара сообщили о ЧП на заводе
время публикации: 21 июня 2026 г., 23:20 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 23:20
В ночь на 22 июня появились сообщения о взрыве в Дохе. Об этом сообщило агентство Reuters.
Позднее власти Катара заявили, что на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан произошло ЧП. На месте работают команды гражданской обороны, которые занимаются устранением последствий инцидента.
Данных о причинах ЧП и возможных пострадавших пока не приводится.