Сообщения о взрыве в Дохе, власти Катара сообщили о ЧП на заводе

В ночь на 22 июня появились сообщения о взрыве в Дохе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Позднее власти Катара заявили, что на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан произошло ЧП. На месте работают команды гражданской обороны, которые занимаются устранением последствий инцидента.

Данных о причинах ЧП и возможных пострадавших пока не приводится.