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Ближний Восток

Сообщения о взрыве в Дохе, власти Катара сообщили о ЧП на заводе

Катар
время публикации: 21 июня 2026 г., 23:20 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 23:20
Сообщения о взрыве в Дохе, власти Катара сообщили о ЧП на заводе
AP Photo /Darko Bandic

В ночь на 22 июня появились сообщения о взрыве в Дохе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Позднее власти Катара заявили, что на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан произошло ЧП. На месте работают команды гражданской обороны, которые занимаются устранением последствий инцидента.

Данных о причинах ЧП и возможных пострадавших пока не приводится.

Ближний Восток
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