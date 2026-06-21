UKMTO: у берегов Йемена предпринята попытка захвата танкера

Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил о попытке захвата нефтяного танкера в 50 морских милях к юго-востоку от Аш-Шихра в Йемене.

Капитан танкера сообщил, что к судну приблизилась лодка с пятью вооруженными людьми, которые, по всей видимости, планировали подняться на борт.

В ответ экипаж танкера выполнил маневры уклонения и изменил курс, удаляясь от лодки. Судно продолжило движение в следующий порт захода.

Начато расследование инцидента. Судам рекомендовано проявлять при движении осторожность и сообщать UKMTO о всех подозрительных инцидентах.