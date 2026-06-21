UKMTO: у берегов Йемена предпринята попытка захвата танкера
время публикации: 21 июня 2026 г., 17:32 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 17:32
Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил о попытке захвата нефтяного танкера в 50 морских милях к юго-востоку от Аш-Шихра в Йемене.
Капитан танкера сообщил, что к судну приблизилась лодка с пятью вооруженными людьми, которые, по всей видимости, планировали подняться на борт.
В ответ экипаж танкера выполнил маневры уклонения и изменил курс, удаляясь от лодки. Судно продолжило движение в следующий порт захода.
Начато расследование инцидента. Судам рекомендовано проявлять при движении осторожность и сообщать UKMTO о всех подозрительных инцидентах.
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