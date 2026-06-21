Багаи: главный вопрос на переговорах – неспособность США обеспечить перемирие в Ливане

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что неспособность США обеспечить соблюдение прекращения огня в Ливане будет центральным вопросом на переговорах в швейцарском Бюргенштоке.

Он сообщил, что встреча продлится один день. В сессии, которая состоится днем, примут участие представители США, Ирана, а также катарских и пакистанских посредников. Речь пойдет о реализации меморандума.

Обсуждаться также будут снятие санкций на экспорт иранской нефти и освобождение средств из замороженных иранских фондов.