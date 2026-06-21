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Ближний Восток

Багаи: главный вопрос на переговорах – неспособность США обеспечить перемирие в Ливане

США
Иран
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 21 июня 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 12:24
Багаи: главный вопрос на переговорах – неспособность США обеспечить перемирие в Ливане
Wikipedia.org. Фото: Foad Ashtari/Mehr News Agency

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что неспособность США обеспечить соблюдение прекращения огня в Ливане будет центральным вопросом на переговорах в швейцарском Бюргенштоке.

Он сообщил, что встреча продлится один день. В сессии, которая состоится днем, примут участие представители США, Ирана, а также катарских и пакистанских посредников. Речь пойдет о реализации меморандума.

Обсуждаться также будут снятие санкций на экспорт иранской нефти и освобождение средств из замороженных иранских фондов.

Ближний Восток
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