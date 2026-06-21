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Ближний Восток

США потребовали от ПА реформировать силы безопасности и распустить "Отряд 101"

США
Палестинская администрация
время публикации: 21 июня 2026 г., 16:41 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 16:41
США потребовали от ПА реформировать силы безопасности и распустить "Отряд 101"
AP Photo/Majdi Mohammed

По данным источников в Палестинской автономии, на которые ссылается портал "Кудс", США и Израиль выдвинули Рамалле ряд условий для улучшения отношений.

Требования касаются школьной программы, механизма выплат семьям террористов и реорганизации силовых структур ПА. В частности, американская администрация настаивает на реформировании сил безопасности ПА и прекращении деятельности элитных батальонов, в первую очередь "Отряда 101", которые в Вашингтоне называют "армией автономии". По данным источников, эти подразделения проходили военную подготовку за рубежом и располагают вооружением, превышающим уровень, согласованный в рамках соглашений в Осло.

Руководство ПА в ответ заявило, что силы национальной безопасности и спецподразделения обучались в соответствии с "доктриной Дейтона", названной так именем бывшего американского координатора. Рамалла предложила объединить батальоны или переименовать их, а не расформировать. Сейчас структура включает девять батальонов общей численностью до 8 тысяч человек. При этом штаб "Отряда 101" был недавно перенесен в Иерихон с тем, чтобы снизить присутствие бойцов на улицах Рамаллы.

Ближний Восток
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